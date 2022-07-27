الامارات | "الطوارئ والأزمات" تدعو بضرورة التعاون والتكاتف مع الجهات الرسمية في ظل الأحوال الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارئ والأزمات" تدعو بضرورة التعاون والتكاتف مع الجهات الرسمية في ظل الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصدر: موقع الإمارات اليوم التاريخ: 28 يوليو 2022

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المواطنين والمقيمين في الدولة بضرورة التعاون والتكاتف مع الجهات الرسمية حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع، وذلك في ظل الأحوال الجوية المتقلبة.

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