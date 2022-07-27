الامارات | "الداخلية" تعمل على احتواء تداعيات الاحوال الجوية.. وتدعو الى عدم مغادرة المنازل في مناطق الامطار ‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تعمل على احتواء تداعيات الاحوال الجوية.. وتدعو الى عدم مغادرة المنازل في مناطق الامطار ‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الداخلية على أن سلامة الأشخاص والممتلكات "على رأس الأولويات" وهي تعمل مع الفرق الشرطية المختصة وأجهزة الدفاع المدني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة لأي طارئ نتيجة السيول والأمطار التي تشهدها عدد من مناطق الدولة وذلك وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتعزيز حماية الأرواح والممتلكات.

وكانت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة قد وجهت تحذيرات وإرشادات توعوية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيف الأضرار التي قد تنشأ من تقلب الحالة الجوية خاصة مع توقع اشتداد الأمطار والرياح، وتقوم الفرق الشرطية بكافة الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية الأفراد والممتلكات من خلال فرق عملها المنتشرة في جميع مناطق الدولة، كما تواصل عملها في تأمين إنسيابية المرور من خلال الدوريات الميدانية.

ودعت وزارة الداخلية الجمهور الكريم لضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية وتوخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات السلامة وعدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطاراً شديدة إلا للضرورة والقيادة بحذر شديد، مشددة على أهمية الاستجابة لتعليمات وإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتعزيزاً لأمن المجتمع.

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