الامارات | العمل عن بعد لمدة يومين لكافة الجهات الاتحادية في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول

شكرا لقرائتكم خبر عن العمل عن بعد لمدة يومين لكافة الجهات الاتحادية في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مجلس الوزراء كافة الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول القوية وخاصة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة.

واستثنى القرار كافة الجهات الاتحادية المعنية بالدفاع المدني والجهات الشرطية والأمنية التي تتعامل مع الكوارث والأزمات والحالات الطارئة بالإضافة للجهات المعنية بالدعم المجتمعي والتي تتعامل مع البلاغات الخاصة بأضرار المزارع والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

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