الامارات | مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لحصر اضرار السيول

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لحصر اضرار السيول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة.

كما تم توجيه ⁧‫اللجنة برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة وذلك وفقاً للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في تويتر.

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