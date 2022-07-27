الامارات | الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

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شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
وسيصلى عليه يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض وذلك وفق مانشره الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" .
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