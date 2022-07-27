اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيصلى عليه يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض وذلك وفق مانشره الحساب الرسمي لوكالة الأنباء "واس" .

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا