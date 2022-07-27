الامارات | الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود. وسيصلى عليه يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض وذلك وفق مانشره الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App