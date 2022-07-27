الامارات | عبدالله بن زايد ووزير خارجية رومانيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد ووزير خارجية رومانيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي بوغدان أورسكو وزير خارجية رومانيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توسعة آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بالإضافة إلى ملف الطاقة والجهود العالمية المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي أن العلاقات الإماراتية الرومانية تشهد نموا وتطورا مستمرا على الصعد كافة وهناك حرص مشترك من البلدين الصديقين على تعزيزها وتوسعة آفاق التعاون والشراكة في المجالات كافة.

من جانبه أعرب معالي بوغدان أورسكو عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات ..مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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