الامارات | توجيه من بلدية عجمان للمقاولين بسبب سقوط الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من بلدية عجمان للمقاولين بسبب سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، مؤكدة أنها ستستقبل بلاغات المتضررين بشأن عدد من الحالات المتمثلة في: تجمع مياه الأمطار، وسقوط الأشجار أو ميلان أعمدة الإنارة عبر مركز عجمان للاتصال الحكومي 80070.

ونوهت البلدية للمقاولين الذين يعملون في هذه الأجواء لدواعي الأمن والسلامة، التأكد من تأمين الرافعات وتثبيت الأسوار وإزالة المواد القابلة للتطاير، مشيرة إلى أن الأفضل التوقف عن العمل في هذه الظروف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news