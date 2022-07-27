الامارات | شرطة دبي تلقي القبض على اثنين من الجنسية الأوروبية في " عملية بالمرصاد"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تلقي القبض على اثنين من الجنسية الأوروبية في " عملية بالمرصاد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في عملية نوعية معقدة، تمكَّنت القيادة العامة لشرطة دبي من القاء القبض على اثنين من الجنسية الأوروبية قاما بسرقة مجوهرات باهظة الثَّمن من إحدى محلات المجوهرات في غضون 12 ساعة من تنفيذ جريمتهما، مستخدمَين أساليب فريدة في التخفي والتمويه منها نظارات طبية، وشعر مستعار، وملابس مختلفة، وإخفاء وجهيهما.

وأكَّدت القيادة العامة لشرطة دبي أنَّ تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقى بلاغ من مركز القيادة والسَّيطرة يفيد بتعرض محل مجوهرات للسرقة ، وعلى الفور انتقل الفريق إلى موقع البلاغ، وبعد المعاينة والاستفسار من مدير المحل تبيَّن اختفاء مجوهرات باهظة الثَّمن من إحدى واجهات العرض، وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة تبيَّن أنَّ من قام بالسرقة شخصان اخفيا وجهيهما عبر ارتداء الكمامات، وقبعات لإخفاء الوجه كاملاً، وأنّهما سلكا طرقاً عدّة للتمويه، حيث قام المتهمان بالدخول إلى أحد المباني تحت الانشاء وقاما بالتنكر، والتمويه، والخروج لتنفيذ جريمتهما، باستخدام أدوات بسيطة لا تصدر أصواتاً في كسر قفل واجهة العرض وإخراج المجوهرات دون لفت الانتباه إليهما، وهربا من موقع الحادث.

وأضافت القيادة العامة لشرطة دبي أنه تم جمع الاستدلالات، ورفع البصمات، وتعقب المجرمين، وأثناء تعقب تحركاتهم تبيَّن أنَّهما دخلا مبنى تحت الانشاء، وقاما بتغيير ملابسهما كاملة، وتركا الأحذية، والملابس، وأدوات التمويه في مكب لمخلفات البناء، وغادرا إلى أحد الفنادق، حيث عُثِر في غرفتهما على ورقة ممزقة في سلّة المهملات بها مخطط الجريمة، وبعدها توجَّها إلى المطار، حيث القى القبض عليهما في الطائرة، وعُثِرَ على المجوهرات في حقيبة أحدهما، كما عُثِرَ على أدوات الجريمة بحوزتهما.

في عملية نوعية معقدة، تمكَّنت القيادة العامة لشرطة دبي من القاء القبض على اثنين من الجنسية الأوروبية قاما بسرقة مجوهرات باهظة الثَّمن من إحدى محلات المجوهرات في غضون 12 ساعة من تنفيذ جريمتهما.#عملية_بالمرصاد pic.twitter.com/FYnaPJhN44

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