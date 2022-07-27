الامارات | "الموارد البشرية لحكومة دبي" تحدد إجازة رأس السنة الهجرية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية لحكومة دبي" تحدد إجازة رأس السنة الهجرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1444، في دوائر حكومة دبي، في الأول من محرم 1444 هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، داعية الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بموفور الصحة والعافية.

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