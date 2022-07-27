الامارات | "ناشئة الشارقة" تُمكّن كوادرها من مهارات الإسعافات الأولية

شكرا لقرائتكم خبر عن "ناشئة الشارقة" تُمكّن كوادرها من مهارات الإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ورشة تعريفية بأساسيات الإسعافات الأولية، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع من خلال "المنصة الصيفية المجتمعية"، وبتنظيم من البرنامج الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ "ساند" أحد برامج مؤسسة الإمارات، وذلك حرصاً منها على زيادة وعي كوادرها المُشرفة على مختبر المهارات ضمن فعاليات صيفك ويانا، وتمكينهم من مهارات الإسعافات الأولية، وذلك في مركز ناشئة واسط،.

يأتي تنظيم هذه الورشة بهدف توفير البيئة الآمنة للمشاركين في ممارسة أنشطتهم خلال العطلة الصيفية والحفاظ على سلامتهم وفق أعلى معايير السلامة، وإكساب موظفي ناشئة الشارقة المعلومات والمهارات اللازمة التي يجب القيام بها في حالات الطوارئ.

وتعرف الموظفون المشاركون في الورشة التي قدمها مسعود الحوسني مدير التدريب في برنامج ساند، إلى كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، والإصابات الممكن حدوثها أثناء ممارسة الأعمال والأنشطة الصيفية المتنوعة، هذا إلى جانب طرق التعامل مع حالات الإغماء وضربات الشمس والتعامل مع النزيف وتحديد أولويات الإصابة.

واطلع المشاركون في الورشة على الاعتبارات القانونية أثناء التعامل مع المصاب، وأهم الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وكيفية التعامل مع الأنواع المختلفة للإصابات والجروح، للمحافظة على حياة الأشخاص وحمايتهم عند التعرض لأي إصابة، لحين وصول سيارة الإسعاف أو أصحاب الاختصاص من الجهات الطبية المختصة.

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