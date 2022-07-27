الامارات | «طرق دبي» تطلق برنامج كفاءات التنقل الشابة لتدريب الكوادر الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطلق برنامج كفاءات التنقل الشابة لتدريب الكوادر الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامج «كفاءات التنقل الشابة»، الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات المواطنة الشابة للعمل لدى شركاء الهيئة من الشركات العالمية الرائدة، بتخصصات عمل الهيئة لكسب الخبرة والمعرفة التخصصية، حيث يمكن للراغبين في التسجيل استخدام منصة «وظائف دبي»، وتسجيل بياناتهم، ابتداءً من أول أغسطس ولغاية 19 أغسطس 2022. وأوضحت الهيئة أن برنامج كفاءات التنقل الشابة يسعى لتحقيق خمسة أهداف، هي: الإسهام في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشباب، وتوفير وسيلة فعّالة لاستقطاب وتأهيل الكفاءات المواطنة، بالإضافة إلى تأهيل موظفي الهيئة والخريجين الجدد من فئة الشباب في مجالات العمل التخصصي للهيئة، وزيادة جودة الإنتاجية وإيجاد بدائل مبتكرة لتكاليف التوظيف والتدريب، والحد من معدل الدوران الوظيفي للكفاءات التخصصية والفنية.

ويركز البرنامج على فئات الخريجين الجدد من المواطنين وموظفي الهيئة من الشباب، حيث سيتم تدريبهم في مجالات وتخصصات محددة، وهي تشغيل المترو والترام، وتخطيط وتشغيل الحافلات، وصيانة البنية التحتية، وصيانة الحافلات، بالإضافة إلى الاستشارات الهندسية والبنية التحتية الرقمية، ومجالات مرتبطة بمقاولات البنية التحتية والدراسات المالية ودراسات الجدوى التخصصية.

وستتولى إدارة الموارد البشرية والتطوير مهمة الإشراف العام على تطبيق المشروع، من خلال التنسيق مع القطاعات والمؤسسات داخل الهيئة، لتحديد المرشحين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، والتنسيق مع شركاء الهيئة لتطوير البرنامج التدريبي (كفاءات التنقل الشابة)، بالإضافة إلى المتابعة والتأكد من التزام الشركاء التطبيق الأمثل للبرنامج، والتواصل المستمر، ومتابعة احتياجات المتدربين ضمن البرنامج، وقياس أثر التدريب والعائد من الاستثمار.

وتبلغ مدة البرنامج من شهر إلى ستة أشهر، بناءً على الفئة والتخصص، وسيتم اختيار المرشحين للبرنامج حسب معايير محددة لكل فئة (موظفي الهيئة الشباب والخريجين الجدد)، وينبغي للمرشح أن يكون مستوفياً لها، أما المعايير الخاصة بفئة موظفي الهيئة من الشباب، فإنها تشترط أن يكون الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون مؤهله الجامعي ضمن التخصصات المطلوبة للبرنامج، وألّا يكون قد مضى على التخرج أكثر من ثلاثة أعوام قبل تاريخ التقديم.

أما فئة الخريجين الجدد، فالمعايير الخاصة بهم هي: أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يتوافر المؤهل الجامعي من جامعة أو كلية معترف بها، ضمن التخصصات المطلوبة للبرنامج، وألا يكون قد مضى على التخرج أكثر من عامين قبل تاريخ التقديم، كما يشترط البرنامج ألا يقل المعدّل التراكمي عن 3 من 4 أو ما يعادله، بالإضافة إلى أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وأن يكون قد أنهى متطلبات الخدمة الوطنية (للذكور)، وتوفير شهادة حسن السيرة والسلوك، واجتياز المقابلات الشخصية واختبارات القبول.

والجدير بالذكر أن هيئة الطرق أطلقت برنامج كفاءات التنقل الشابة تماشياً مع الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة، التي تسهم في استقطاب المواهب وتطويرها والمحافظة عليها، ومواءمتها مع مهارات المستقبل .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news