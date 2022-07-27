الامارات | «أبوظبي للتقاعد»: توجيهات رئيس الدولة تعزّز الرفاه الاجتماعي للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للتقاعد»: توجيهات رئيس الدولة تعزّز الرفاه الاجتماعي للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمّن العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، سالم النعيمي، القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برفع نسبة الراتب الخاضع للتقاعد للمواطنين العاملين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي إلى 80% من الراتب الإجمالي، مؤكداً أنه يسهم بشكل مباشر في زيادة قيمة المعاش التقاعدي للعاملين في المدارس الحكومية في الإمارة، بما يضمن توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم بعد التقاعد.

وأكد النعيمي أن القرار يعكس مدى حرص صاحب السموّ رئيس الدولة على دعم المواطنين في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التعليم، الذي توليه الدولة رعاية كبيرة، نظراً لأهميته، وتقديراً لدور المُعلم وكل العاملين في المنظومة التعليمية لإسهاماتهم في بناء الدولة والارتقاء بها.

وقال: «القيادة لا تتوانى عن المبادرات والتوجيهات التي تكفل كل سبل الراحة والرفاهية للمواطنين».

من جانبه، أكد المدير العام لشؤون التقاعد لصندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبدالله رحمة الحمادي، أن القرار يأتي استكمالاً لسلسلة المبادرات الكريمة من القيادة، لتعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي للمواطنين، لافتاً إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة قيمة المعاش التقاعدي للمستفيدين منه، ما يقلل من الفجوة في الدخل الشهري في مرحلة العمل، وبعد التقاعد، ويعزز من مستوى حياتهم الاجتماعية. وقال الحمادي، إن القيادة لا تدخر جهداً في تحسين حياة المواطنين، باستحداث القرارات والمبادرات التي من شأنها دعم المواطنين، وتوفير سبل الراحة والحياة الكريمة لهم عند التقاعد وبعد خدمتهم الطويلة للوطن.

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