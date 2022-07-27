الامارات | «دفاع مدني الفجيرة» تحذر من تتبع الأمطار في الوديان لالتقاط الصور

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، العميد علي الطنيجي، من تتبع الأمطار في الوديان والتقاط الصور من خلال الاقتراب من مجاري الأمطار نتيجة المنخفض الجوي التي تشهده المنطقة.

ودعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من المخاطر الناتجة عن تقلبات الطقس وسقوط الأمطار التي قد تسبب حوادث حريق وغرق وتصادم وتدهور، وتجنب السباحة في التجمعات المائية ومجاري الأودية وقنوات المياه الطبيعية والجلوس فيها وعدم المجازفة باجتياز الأودية أثناء جريانها.

وشدد الطنيجي على عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول، لعدم إدراكهم مدى الخطورة، ومراقبتهم واجبة، وعدم استخدام الراديو أو الهاتف المتحرك في المناطق المكشوفة لاحتمالية وجود صواعق.

وشدد على سائقي المركبات بضرورة اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، داعياً الجمهور إلى التعاون مع الدفاع المدني والجهات الحكومية والإبلاغ الفوري عن الحوادث بالاتصال على 999 أو 997 وإفساح الطريق أمام مركبات الإطفاء وفرق الإنقاذ والاستفادة من النشرات التوعوية التي تنشرها القيادة العامة للدفاع المدني والجهات المعتمدة بالدولة والمختصة بالأحوال الجوية. وكشفت بلديات المنطقة الشرقية عن متابعة الفرق للإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لمواكبة المنخفض الجوي من خلال وضع آلية للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار نظراً للمنخفض الجوي الحالي وجاهزية تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه.

وأكد مدير بلدية كلباء، المهندس عبدالرحمن النقبي، أن إدارته قامت بالاستعداد المسبق لمواجهة أي منخفض جوي عبر الكوادر البشرية وتوزيع المعدات والآليات على المناطق المتوقع تجمع مياه الأمطار فيها من أجل أن تتولى شفطها بشكل فوري حفاظاً على سلامة مرتادي الطرق وحفاظاً على المنظر الحضاري والجمالي للمدينة.

ولفت إلى أنه تم رفع الأعلام الحمراء لمنع ممارسة رياضة السباحة أو ارتياد البحر نظراً لارتفاع الأمواج وعدم استقرار البحر نتيجة المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة، مؤكداً وجود المراقبين التابعين للبلدية وتوزيعهم على طول الشاطئ لمنع دخول أي شخص البحر حفاظاً على سلامتهم.

من جهتها، أكدت بلدية الفجيرة أنه بناء على التنبؤات الجوية اتخذت الإجراءات الوقائية عن طريق استعداد الفرق المتخصصة، وتزويدها بالمعدات والمضخات والإمكانات اللازمة لرفع جاهزيتها ودرجة استعدادها لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأوضاع الجوية.

ونوهت البلدية بأنها أصدرت قراراً موجهاً للمكاتب الاستشارية والهندسية ومكاتب المقاولات في إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها يفيد بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة الخاصة بالمواقع الإنشائية فيما يتعلق بالأمن والسلامة المهنية من جميع النواحي وبالأخص السياجات ولوحات المشروع والسقالات والرافعات ومصاعد الخدمات والعمال، بسبب التقلبات الجوية المتوقعة، كما خاطبت مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولات من أجل أن تتخذ الإجراءات الاحترازية في المواقع الإنشائية تفادياً للحوادث وتحقيقاً للسلامة العامة المتمثلة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات الإنشائية في مواقع العمل.

ودعت قيادة شرطة الفجيرة الجمهور نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المناطق الشرقية من الدولة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من السواحل بسبب ارتفاع منسوب المياه، كما تدعو السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والمرور والتقيد بالسرعات المقررة.

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