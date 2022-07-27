الامارات | 3000 درهم غرامة نقل الركاب بالمركبات الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 درهم غرامة نقل الركاب بالمركبات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي من مخاطر نقل الركاب بصورة غير قانونية وانعكاساتها السلبية على أمنهم وسلامتهم، وحثت سائقي المركبات الخاصة على عدم ممارسة نشاط نقل الركاب دون تصريح من الجهات المختصة.

ودعت الجمهور إلى استخدام وسائل النقل المعتمدة والمرخصة والمطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة العالمية، والتعاون في التصدي للنقل غير المشروع، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكدت أهمية التعاون مع الشركاء للتصدي لعملية نقل الركاب بطريقة غير مشروعة، وتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي من خلال عدم استخدام مثل هذه المركبات التي تعمل بطريقة غير قانونية، مؤكدة استمرار الحملات المشتركة مع مركز النقل المتكامل بأبوظبي، بوصفه شريكاً استراتيجياً لضبط المخالفين.

وذكر مدير إدارة أمن وسائل النقل العقيد مبارك عوض بن محيروم أن شرطة أبوظبي كثفت الحملات التفتيشية للحد من مثل هذه المخالفات.

ولفت إلى أن عقوبة استعمال المركبة في نقل الركاب دون ترخيص هو غرامة مالية تبلغ 3000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، و24 نقطة مرورية.

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