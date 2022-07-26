الامارات | رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم في مجلس قصر البحر.. أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية وتطرقا إلى عدد من الموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن وفي مقدمتها دفع المسيرة التنموية المباركة والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة لتحقيق تطلعات قيادة دولة الإمارات وشعبها نحو مستقبل واعد ومزدهر ينعم المواطن بثماره الخيرة في جميع ربوع الوطن.

كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، التحية والأحاديث مع ضيوف مجلس قصر البحر.

حضر المجلس.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

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