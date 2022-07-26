الامارات | غدا.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الطقس غداً حالة عدم استقرار جوي، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا وشديد الاضطراب أحياناً مع نشاط السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والثاني عند الساعة 00:15 والجزر الأول عند الساعة 17:59 والجزر الثاني عند الساعة 07:51 وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا وشديد الاضطراب أحياناً مع نشاط السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 09:55 والمد الثاني عند الساعة 20:25 والجزر الاول عند الساعة 15:35 والجزر الثاني عند الساعة 03:29.

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