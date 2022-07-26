الامارات | حريق في مستودع للاخشاب بمنطقة رأس الخور 2 ولا إصابات

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في مستودع للاخشاب بمنطقة رأس الخور 2 ولا إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعامل فرق الدفاع المدني في دبي حالياً مع حريق في مستودع للاخشاب بمنطقة رأس الخور 2، ولم يتم تسجيل أي اصابات أو وفيات جراء الحادث.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى أن الدخان الكثيف المتصاعد في المنطقة ناجم عن طبيعة المواد المحترقة.

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