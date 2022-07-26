الامارات | برئاسة حمدان بن محمد.. تشكيل اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي

شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة حمدان بن محمد.. تشكيل اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل إمارة دبي أفضل عاصمة للاقتصاد العالمي، وتماشياً مع إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية دبي للميتافيرس، شكّلت حكومة دبي لجنة استثنائية تختص بتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي برئاسة سمو ولي عهد دبي، وتهدف لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي ووضع خطط للاستثمار في عالم الميتافيرس وبناء الشراكات الرامية لتعزيز الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسّخت مكانة دبي مركزاً عالمياً لابتكار مفاهيم ونماذج عمل تحولية في المجال التكنولوجي والاقتصادي، من خلال توظيفها التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية للنهوض بالمجتمعات وتحسين حياة الناس.

وقال سموّه إن دبي أصبحت محطة رئيسية للتكنولوجيا المتقدمة ومختبراً لنماذج العمل المستقبلية التي تقوم على تصميم وإعداد الاستراتيجيات والسياسات في القطاعات الحيوية، لخلق فرص اقتصادية متقدمة تعزز موقع دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي وتوفر منظومة مستدامة لاختبار تكنولوجيا المستقبل وتطبيقها على أرض الواقع بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي.

وأضاف سموه: "نعمل اليوم ضمن فريق واحد متكامل لجعل دبي أفضل مدينة في العالم ومن الاقتصادات الرائدة بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية دبي للميتافيرس"، مشيراً سموه إلى أن تشكيل اللجنة العليا يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الاقتصاد الرقمي والاستثمار فيها باستخدام عالم الميتافيرس الافتراضي والتقنيات الرقمية الحديثة لاستكشاف فرص جديدة وإحداث تغيير إيجابي في المجالات المرتبطة بحياة الإنسان لتحقيق ازدهار مختلف القطاعات والمجالات التكنولوجية وصناعة مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات.

أعضاء اللجنة العليا

وتضم اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من: سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وسعادة خلفان جمعه بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة أحمد عبدالله بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والسيد مالك آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير، والسيد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ومها المزينة، المقرر العام للجنة.

وستتولى اللجنة مهام دراسة وإعداد السياسات وتوجهات الاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل التي تشمل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والجيل المقبل من الإنترنت (ويب 3.0)، والواقع الافتراضي والواقع المُعزّز وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات والحوسبة السحابية في إمارة دبي والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في الإمارة.

كما ستتولى تحديد المهارات المستقبلية اللازمة للقطاعات الرقمية، وتقديم المشورة للقطاعات الاقتصادية فيما يخص الاقتصاد الرقمي، ومتابعة أداء الاقتصاد الرقمي والحرص على تعزيز مساهمته في الاقتصاد العام لإمارة دبي وفقاً لمنهجية موحّدة تدفع عجلة الاقتصاد الرقمي بما يعزز تنافسية دبي في المؤشرات العالمية.

كما ستشرف اللجنة على وضع خطة لاستقطاب الشركات المتميزة والمؤتمرات العالمية المختصة بتقنيات المستقبل والاقتصاد الرقمي وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات التي تعمل في مجال الاقتصاد الرقمي من كافة دول العالم للاستفادة من قصص النجاح والاستمرار في تجديد أساليب العمل وتطوير الأنظمة في مختلف القطاعات الحيوية.

جدير بالذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أطلق مؤخراً "استراتيجية دبي للميتافيرس" الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال "الميتافيرس"، ومركزاً رئيسياً لمجتمع "الميتافيرس" العالمي ومضاعفة عدد شركات الـ"بلوك تشين" لتصبح خمسة أضعاف العدد الحالي بعد نجاح دبي في استقطاب 1000 شركة تعمل في مجال البلوك تشين و"الميتافيرس" ودعم 40 ألف وظيفة افتراضية تسهم بالازدهار الاقتصادي في مدينة دبي بحلول عام 2030.

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