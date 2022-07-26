الامارات | أمطار على بعض مناطق الدولة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على بعض مناطق الدولة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بعض مناطق الدولة، منذ صباح اليوم وحتى الآن هطول أمطار بكميات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، والغزيرة أحياناً.

ونشر المركز الوطني للأرصاد مقاطع فيديو لهطول أمطار على حتا كما نشر مقطع فيديو لهطول أمطار على طريق كلباء بالشارقة.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news