الامارات | تحديد عطلة رأس السنة الهجرية للوزارات والجهات الاتحادية

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد عطلة رأس السنة الهجرية للوزارات والجهات الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة رأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية للعام 1444هـ.

وبحسب التعميم الذي أصدرته الهيئة استناداً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2021م بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، فقد تقرر أن تكون عطلة رأس السنة الهجرية في 1 محرم 1444 هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

ورفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.

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