الامارات | منح دراسية للمقيمات المتفوقات من الأسر المتعفّفة لدراسة التمريض

شكرا لقرائتكم خبر عن منح دراسية للمقيمات المتفوقات من الأسر المتعفّفة لدراسة التمريض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ممثلة في مبادرة «عطايا»، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اتفاقية تقدم بموجبها «عطايا» منحاً دراسية للطالبات المقيمات المتفوقات من الأسر المتعفّفة المسجّلة والمشمولة برعاية الهيئة، لدراسة التمريض في كلية فاطمة للعلوم الصحية، وفق شروط تحددها الكلية.

وأكدت حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، أن «عطايا» تسعى دائماً لتبني المبادرات التي تعزز مسيرة التنمية البشرية التي تنظم في الدولة، كما تسعى لكسب شركاء جدد يعززون هذه المسيرة، من خلال التزامهم جانب المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقهم.

وقالت سموها إن الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز الشراكة بين الجانبين، وتمثل خطوة متقدمة في مبادرات «عطايا» التي تغطي في كل عام مجالاً من المجالات الحيوية والمهمة في النواحي الإنسانية والتنموية.

إلى ذلك، قال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك الشامسي: «يهدف تطبيق استراتيجية (أبوظبي التقني) المتقدمة، إلى صناعة الكوادر والكفاءات الرائدة والحاصلة على درجات علمية متميزة، تصل إلى درجة البكالوريوس في الإسعاف الطبي الطارئ، والتمريض، والصيدلة، والأشعة، والعلاج الطبيعي، وعلم النفس، لرفد المؤسسات الصحية في الدولة بالكوادر المتخصصة وفق أعلى المعايير الدولية».

وشهد مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد العور، مراسم توقيع الاتفاقية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news