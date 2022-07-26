الامارات | «أشغال الشارقة» تخفض رسوم تجديد تسجيل الشركات بنسبة 50%

شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال الشارقة» تخفض رسوم تجديد تسجيل الشركات بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خفَّضتْ دائرة الأشغال العامة في الشارقة رسوم تجديد التسجيل وإلغاء رسوم تأخير التجديد السنوي الخاص بشركات المقاولات والاستشاريين والموردين في الإمارة بنسبة 50%، بعد اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لتصبح رسوم التجديد السنوية الخاصة بالمقاولين 500 درهم، فيما بلغت رسوم تجديد التسجيل الخاصة بالاستشاريين والموردين 250 درهماً، بدلاً من 500 درهم.

وقالت الدائرة إن الخطوة تعزز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، وتزيد تنافسية الشركات، واستقطاب عدد أكبر من الشركات، وزيادة الشفافية، كما أنها تدعم الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الشارقة، لخلق بيئة أعمال تشجع على النمو والازدهار للقطاع الخاص، لا سيَّما المؤسسات المتوسطة.

وقالت مديرة إدارة العقود في الدائرة، فاطمة حسن: «نأمل أن يثمر هذا التغيير الكبير في هيكل الرسوم إلى تسهيل عملية تسجيل الشركات على المستثمرين الجدد والحاليين، وكجزء من استراتيجيتنا الجديدة، فإن هدفنا هو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الهادف إلى النمو والابتكار، ونرى أن الإجراءات الجديدة الخاصة بتخفيض الرسوم ستشكل داعماً رئيساً لنا في تحقيق هذا الهدف».

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