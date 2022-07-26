الامارات | 1298 إصابة جديدة بـ «كورونا».. ولا وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 1298 إصابة جديدة بـ «كورونا».. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 157 ألفاً و949 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أسهمت في الكشف عن 1298 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 984 ألفاً و267 حالة. كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2332 حالة.

وأعلنت شفاء 1157 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 963 ألفاً و771 حالة.

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