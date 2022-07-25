الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ألبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ألبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى بيرم بيغاي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ألبانيا.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى بيرم بيغاي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App