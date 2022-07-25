الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة الهند بمناسبة أدائها اليمين الدستورية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة الهند بمناسبة أدائها اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى دراوبادي مورمو بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية الهند.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى دراوبادي مورمو.

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