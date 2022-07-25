الامارات | محمد بن راشد: شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء حيث مكان ومكانة دولة الإمارات المستحقة.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من بين مجموعة من رواد الفضاء الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، تم اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة طويلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل بإذن الله . شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء.. حيث مكان ومكانة دولة الإمارات المستحقة".

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