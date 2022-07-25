الامارات | إلزامية الإخطار بأي تغيير في بيانات «الهوية» خلال شهر

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزامية الإخطار بأي تغيير في بيانات «الهوية» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن على حامل بطاقة الهوية أن يخطر الإدارة المختصة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بأي تغيير في البيانات التي تتضمنها بطاقة الهوية خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن تعديل أو تحديث بيانات بطاقة الهوية من خلال الخدمة الرقمية، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، إذ يشترط لفئة المقيمين توافر إقامة سارية المفعول، وأن يكون صاحب بطاقة الهوية موجوداً في الدولة، ولا يقبل الطلب في حال كان خارجها.

ولا توجد وثائق مطلوبة، وتبلغ رسوم الخدمة 50 درهماً، وتتوافر الخدمة عبر نظام الخدمات الذكية (الموقع الإلكتروني)، والتطبيق الذكي طوال اليوم على مدار الأسبوع.

وشرحت تفاصيل التقديم على الخدمة من خلال خطوات بسيطة، وهي الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسم المستخدم)، البحث عن الخدمة المراد التقديم لها، تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، دفع رسوم الخدمة (إن وجدت).

وأكدت الهيئة في صفحة الأسئلة المتكررة عبر موقعها الإلكتروني رداً على سؤال: تزوجت منذ أشهر، هل يجب تغيير بطاقة الهوية أو مراجعة الهيئة لتحديث بياناتي الشخصية؟، أنه يتوجب استبدال بطاقة الهوية (تحديث بيانات) في حالة عقد قران صاحب أو صاحبة بطاقة الهوية، ما يؤدي إلى تغير الاسم الأخير للزوجة لدى بعض الجنسيات، أما إن لم يحدث أي تغيير، فيتوجب تحديث البيانات في بطاقة الهوية وفي نظام السجل السكاني.

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