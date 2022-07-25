الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلاء

قال مستأجرون إن المكاتب العقارية تلزمهم خصم مبالغ تراوح بين 500 و1000 درهم من قيمة الضمان، عند إخلاء الوحدات المستأجرة، بدعوى طلاء المنزل، وبغض النظر عن مدى حاجة الجدران إلى الطلاء، مشيرين إلى أن هذه الخدمة يتعيّن أن تكون ضمن الخدمات الاعتيادية التي يقدمها المالك، ولا ينبغي تحميلها للمستأجر.

مسؤولية

تساءل قرّاء عن مدى قانونية الشروط والأحكام التي تضعها الفنادق والشركات المتخصصة في خدمات ركن المركبات، لاسيما البنود التي تخلي المسؤولية عنها، في حال تعرض السيارة لأضرار.

تسول

اشتكى سكان في أحياء تنتشر فيها الأبراج العالية، وجود المتسولين الذين يجولون في مواقف المركبات وبين المباني في ساعات متأخرة من الليل، ويقتربون من الناس بطريقة مريبة وبإلحاح شديد.. مطالبين بمكافحة هذه الظاهرة.

مواقف

لاحظ روّاد مراكز تجارية في الدولة، أن الإضاءة المربوطة بالحسّاسات، والتي تشير إلى وجود مواقف شاغرة في أماكن معينة، معطلة أو تعطي إشارة خطأ، ما يفقد الهدف الأساسي من وجودها، داعين إلى صيانتها باستمرار.

حملة

طالب متعاملون البنوك العاملة في السوق المحلية، بإطلاق حملات توعوية عبر الصحف ووسائل الإعلام والبريد الإلكتروني أو غيرها من القنوات حول الإجراءات الآمنة للتعاملات المصرفية، ورفع مستوى الوعي والحماية من الاحتيال المالي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news