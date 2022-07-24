الامارات | تعيين مديري عموم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مديري عموم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مراسيم اتحادية بتعيين مديري عموم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وشملت المراسيم تعيين اللواء سهيل سعيد سهيل الخييلي، مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ويتولى مدير عام الهيئة، الإشراف على رسم سياسات الهيئة واستراتيجيتها وبرامجها، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها، بالتنسيق مع القطاعات المختلفة في الهيئة والجهات المعنية في الدولة، إضافة إلى المهام المتعلقة بإدارة العلاقات والتعاون الدولي بين الهيئة والجهات والمنظمات الدولية.

كما أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً بترقية العميد سهيل جمعة محمد كلثم الخييلي، إلى رتبة لواء، وتعيينه مديراً عاماً للهوية وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ويتولى مدير عام الهوية وجوازات السفر في الهيئة اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الهوية والجنسية وجوازات السفر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها.

كما يشرف على إدارة السجل السكاني للدولة، وتطوير سياسات وإجراءات تسجيل السكان وجوازات السفر، والإشراف على سياسات ومبادرات وخدمات إصدار الهوية.

وأصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً بترقية العميد خميس محمد سالم الشويهي الكعبي، إلى رتبة لواء، وتعيينه مديراً عاماً للخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ويتولى مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية والمالية والإدارية وتقنية المعلومات في الهيئة، وتنفيذ المعتمد منها، بالتنسيق مع كل قطاعات وإدارات الهيئة.

كما يشرف على إعداد كل التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وأصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً بتعيين أحمد عبدالله أحمد الفلاسي، مديراً عاماً للجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بدرجة وكيل وزارة.

ويتولى مدير عام الجمارك اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالجمارك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها. كما يشرف على المهام المتعلقة بتطوير وتوحيد الإجراءات الجمركية في الدولة، ومتابعة الموضوعات الدولية المتعلقة بالعمل الجمركي، وعمليات التفتيش الجمركي، والرقابة على البضائع الصادرة والواردة والعابرة (ترانزيت)، والمسافرين في المنافذ الجمركية للدولة، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الجمركية المحلية.

كما أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً بترقية محمد أحمد عبدالله الكويتي، إلى درجة وكيل وزارة، وتعيينه مديراً عاماً لأمن المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ويتولى مدير عام أمن المنافذ اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بأمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها. كما يشرف على المهام المتعلقة بالأحداث الأمنية على المنافذ والحدود والمناطق الحرة، بما يضمن رفع كفاءة وجاهزية هذه المواقع وتعزيز إمكاناتها الأمنية، بالإضافة إلى وضع المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويشرف على تنفيذ عمليات التفتيش وضبط حركة دخول وخروج البضائع والأشخاص على مستوى الدولة، وعمليات مركز الاستعلام المبكر.

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