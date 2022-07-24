الامارات | انخفاض في درجات الحرارة على السواحل غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في درجات الحرارة على السواحل غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا ومغبرا نهاراً وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:54 والثاني عند الساعة والجزر الأول عند الساعة 16:12 والثاني عند الساعة 06:38 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً آخر الليل، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:53 والثاني عند الساعة 18:58 والجزر الأول عند الساعة 14:19 والثاني عند الساعة 02:14.

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