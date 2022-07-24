الامارات | 30 يوليو الجاري عطلة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يوليو الجاري عطلة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم السبت المقبل الموافق 30 يوليو الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1444.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022.

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