الامارات | بلدية الشارقة توضّح حقيقة توفر شواغر في عدد من الوظائف

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة توضّح حقيقة توفر شواغر في عدد من الوظائف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نوهت بلدية مدينة الشارقة إلى عدم صحة الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتوفر شواغر في عدد من الوظائف، مؤكدة أن هذه الإعلانات غير صادرة من مصادرها الرسمية ولا تتبعها أو تمثلها.

ودعت البلدية الجمهور للرجوع دائماً إلى قنوات التواصل الرسمية التابعة لها والمتمثلة بموقعها الإلكتروني أو منصاتها الرسمية على حسابات التواصل الاجتماعي أو مركز الاتصال على الرقم 993.

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