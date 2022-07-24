الامارات | لجنة التنمية وشؤون المواطنين تعتمد البدء الفوري بتوزيع 2000 قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التنمية وشؤون المواطنين تعتمد البدء الفوري بتوزيع 2000 قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اعتمدت لجنة التنمية وشؤون المواطنين برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، البدء الفوري بتوزيع 2000 قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة، على المواطنين، وذلك ضمن برنامج إسكان المواطنين الذي يهدف لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: "بتوجيهات محمد بن راشد وبمتابعة من سموه اعتمدنا ضمن لجنة التنمية وشؤون المواطنين، البدء الفوري بتوزيع 2000 قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة للمواطنين، وذلك ضمن برنامج إسكان المواطنين في إمارة دبي".

وأضاف سموه " ملف الإسكان نتابعه بشكل مباشر ومستمر لتنفيذ توجيهات محمد بن راشد بتوفير وتلبية كافة احتياجات المواطنين الإسكانية وتعزيز أفضل جودة حياة للأسر وتأمين استقرارهم ".

وأضاف سموه " أولويات لجنة التنمية وشؤون المواطنين توفير الدعم الاستباقي والسريع لتوفير كافة الخدمات للمواطنين . . وسنعزز الجهود خلال المرحلة المقبلة ونسرعها لتكون الأحياء السكنية الأفضل عالمياً ".

تشمل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تخصيص نحو 2000 قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة، حيث سيبدأ التوزيع للأراضي السكنية ابتداء من يوم الأربعاء 27 يوليو المقبل على المواطنين الحاصلين على موافقات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ويمكن من خلال تطبيق "مسكني" الذي يتيح للمواطنين اختيار مواقع الأراضي التي تناسبهم مع إعطاء الأولوية لأفراد العائلة الواحدة للسكن في نفس المنطقة.

كما تدعم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير المرافق والخدمات التي تعزز جودة الحياة، والخطة المتكاملة المعتمدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد، في هذا الصدد، الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة، وترفع من إنجاز خطط إسكان المواطنين في إمارة دبي، والجهود الحكومية المبذولة من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم من خلال توفير السكن الملائم، بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي والأمن الاجتماعي التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها، وبما يتوافق مع جهود استكمال تطوير وتنفيذ الاستراتيجية التنموية والحضرية لإمارة دبي كي تكون المدينة الأفضل للعمل والحياة في العالم.

تسهيلات داعمة لإسكان المواطنين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد اعتمد حزمة تسهيلات داعمة لملف إسكان المواطنين، منها رفع قيمة القرض السكني للمواطنين بإمارة دبي لتصل إلى مليون درهم من دون فوائد للفئات المستحقة في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم. وتم خفض نسبة الاستقطاع الشهري لأقساط سداد القروض السكنية لتصبح 15 % من الدخل الشهري للمقترض، وإلغاء شرط توفير الرصيد للحصول على أرض سكنية، إضافة الى خفض قيمة بعض المساكن لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة حوالي 10%، تسهيلاً على المواطنين.

وتم كذلك اعتماد عدة مبادرات للتيسير على المواطنين لبناء فللهم السكنية في إمارة دبي تتمثل في إعفائهم من رسوم الرهن العقـاري الخاصة بالقروض السكنية وإعفاء المواطنين الذين يبنون منازلهم لأول مرة من دفع رسوم توصيل الكهرباء على ألا تتجاوز قيمة منازلهم 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للأسرة الواحدة للسكن في نفس المناطق الجديدة بما يعزز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اعتمد ميزانية إسكان تاريخية بقيمة 65 مليار درهم، للعشرين عاماً المقبلة للمواطنين في إمارة دبي. حيث تأتي توجيهات سموه في ظل جهود استكمال النموذج التنموي لإمارة دبي وفق خطة دبي الحضرية 2040، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين، ويسهم في تحقيق رؤية سموه بأن تكون مدينة دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

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