الامارات | رئيس الدولة يصدر مراسيم اتحادية بتعيين مدراء عموم للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مراسيم اتحادية بتعيين مدراء عموم للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مراسيم اتحادية بتعيين مدراء عموم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وشملت المراسيم تعيين اللواء سهيل سعيد سهيل الخييلي، مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

يتولى مدير عام الهيئة، الإشراف على رسم سياسات الهيئة واستراتيجيتها وبرامجها والإشراف على تنفيذ المعتمد منها بالتنسيق مع القطاعات المختلفة في الهيئة والجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى المهام المتعلقة بإدارة العلاقات والتعاون الدولي بين الهيئة والجهات والمنظمات الدولية.

تعيين اللواء سهيل جمعة الخييلي مديراً عاماً للهوية وجوازات السفر في الهيئة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بترقية العميد سهيل جمعه محمد كلثم الخييلي إلى رتبة لواء، وتعيينه مديراً عاماً للهوية وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

يتولى مدير عام الهوية وجوازات السفر في الهيئة اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الهوية والجنسية وجوازات السفر بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها. كما يشرف على إدارة السجل السكاني للدولة، وتطوير سياسات وإجراءات تسجيل السكان وجوازات السفر، والإشراف على سياسات ومبادرات وخدمات إصدار الهوية.

تعيين اللواء خميس الكعبي مديراً عاماً للخدمات المساندة في الهيئة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بترقية العميد خميس محمد سالم الشويهي الكعبي إلى رتبة لواء، وتعيينه مديراً عاماً للخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

يتولى مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية والمالية والإدارية وتقنية المعلومات في الهيئة، وتنفيذ المعتمد منها بالتنسيق مع كافة قطاعات وإدارات الهيئة. كما يشرف على إعداد كافة التشريعات شاملاً القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

تعيين أحمد الفلاسي مديراً عاماً للجمارك في الهيئة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين أحمد عبدالله أحمد الفلاسي، مديراً عاماً للجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بدرجة وكيل وزارة.

ويتولى مدير عام الجمارك اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالجمارك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها. كما يشرف على المهام المتعلقة بتطوير وتوحيد الإجراءات الجمركية في الدولة، ومتابعة المواضيع الدولية المتعلقة بالعمل الجمركي، وعمليات التفتيش الجمركي والرقابة على البضائع الصادرة والواردة والعابرة /ترانزيت/ والمسافرين في المنافذ الجمركية للدولة ومكافحة عمليات التهريب الجمركي، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الجمركية المحلية.

تعيين محمد الكويتي مديراً عاماً لأمن المنافذ في الهيئة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بترقية محمد أحمد عبدالله الكويتي إلى درجة وكيل وزارة، وتعيينه مديراً عاماً لأمن المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ويتولى مدير عام أمن المنافذ اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بأمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها. كما يشرف على المهام المتعلقة بالأحداث الأمنية على المنافذ والحدود والمناطق الحرة بما يضمن رفع كفاءة وجاهزية هذه المواقع وتعزيز إمكانياتها الأمنية، بالإضافة إلى وضع المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويشرف على تنفيذ عمليات التفتيش وضبط حركة دخول وخروج البضائع والأشخاص على مستوى الدولة، وعمليات مركز الاستعلام المبكر.

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