الامارات | زلزال بقوة 5.3 يضرب جنوب ايران ولا تأثير على الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 يضرب جنوب ايران ولا تأثير على الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران مساء اليوم الساعة 20:07، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأوضح المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.

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