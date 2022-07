الامارات | "الصحة" تحذر من تشغيلات لوسيلتين طبيتين قد تعرض حياة المرضى لمضاعفات صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من تشغيلات لوسيلتين طبيتين قد تعرض حياة المرضى لمضاعفات صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من تشغيلات لوسيلتين طبيتين، بهما مشكلات تصنيعية، قد تسبب أضراراً صحية للمرضى، قد تؤدي إلى الوفاة، وطالبت بسحبها من الأسواق، وعدم استخدامها.

تفصيلاً حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية من تشغيلات للوسيلة الطبية، "Safe Star 55 Breathing System Filters"، التي تستخدم كمرشح لنظام التنفس، الذي يتم استخدامه كجزء من جهاز التنفس الصناعي عندما يكون المريض تحت تأثير التخدير أو يحتاج إلى مساعدة في التنفس.

وتحمل التشغيلة التي تعاني من خلل رقم" LT2103"، للموديل رقم "MP01790"، فيما لا تعاني بقية التشغيلات من أية مشكلات فنية.

وذكرت الوزارة أن سبب السحب يأتي بعدما قامت الشركة المصنعة بسحب تشغيلة من الوسيلة الطبية المذكورة، بسبب عطل جزئي في بعض الفلاتر ، حيث أنه في حال انسداد المرشح الموجود على جهاز التنفس الصناعي أو نظام التنفس، فقد لا يتدفق الأكسجين بشكل صحيح إلى المريض مما يتسبب في نقص الأكسجين والتسبب في إصابات خطيرة بما في ذلك الموت، مشيرة إلى وجود شكوى واحدة وإصابة واحدة مرتبطة باستخدام هذا المنتج ، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

وأوصت بعزل المرشحات الحاملة التشغيلة رقم LT2103 ، واتصل بالمورد لاستبدالها.



وعلى صعيد آخر، حذرت الوزارة من عدد من تشغيلات الوسيلة الطبية " BD Plastipak™ 50mL syringe" بسبب احتمالية تسريب الهواء بالحقنة عند استخدام المضخة ما قد يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية عند الحقن.



وتحمل التشغيلات المتأثر أرقام " BD Plastipak™ 50mL Syringe with Luer-Lok™ Tip with reference number MDS-22-4339 was limited to product code No. 300865".

وذكرت الوزارة أن الشركة المصنعة سوف تقوم بتحديث ملصق المنتج للتأكيد على عدم استخدام المنتج في حال تلف المنتج أو العبوة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news