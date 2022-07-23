الامارات | إصدار 4313 ترخيصاً لمؤسسات مهنية في عجمان خلال عام

شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 4313 ترخيصاً لمؤسسات مهنية في عجمان خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الكتاب الإحصائي الصادر عن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أخيراً، عن إصدار 4313 ترخيصاً لمؤسسة مهنية خلال العام الماضي 2021، بزيادة تقارب 1900 ترخيصاً عن العام الأسبق 2020، مؤكدة أن عمليات التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية بلغ 6197 عملية العام الماضي، وذلك ضمن جهود البلدية في قطاع الصحة العامة والبيئة.

وحدد تقرير البلدية المعاملات المنجزة خلال نظام الصحة العامة والبيئة الإلكتروني 2021، حيث تلقى النظام 679 طلب للإفراج عن المواد الكيميائية الخطرة، و470 طلب إصدار رسالة لمن يهمه الأمر لأغراض بيئية، و226 طلب شراء صناديق أو أكياس إضافية للمخلفات الطبية، و70 طلب معالجة النفايات الطبية للمنشآت الصحية، و13 طلب اعتماد شركات الخدمات البيئية، و60 طلب إصدار رخصة حفر بئر جديد.

كما أظهر التقرير، أنه تم تلقي 22 طلب اعتماد مركبة بيئية، و5 طلبات للكشف على النفايات الخطرة، و13 طلب استشارة بيئية، و5 طلبات تصدير اعتماد المواد الكيميائية، و8 طلبات اعتماد أحواض السباحة الجديدة، وطلب واحدة لاعتماد أنظمة معالجة النفايات الخطرة، و16 طلب حاويات، وطلب واحد لنقل النفايات المنزلية.

وأوضح تقرير بلدية عجمان، أنه تم تنظيم 11615 عملية تفتيش على المنشآت العام الماضي، وإصدار 3084 إنذاراً، واعتماد 18 شركة لمكافحة الآفات الصحية، واعتماد 13 شركة مساندة (الهاسب)، فيما أظهرت الأعمال الميدانية الصادرة عن قسم الصحة العامة (تصنيف العينات) عن رصد 9399 عينة صالحة، و1834 عينة غير صالحة.

وأوضح التقرير أن عمليات مكافحة آفات الصحة العامة بلغت في الدوائر الحكومية 10800، و528 حملة في المدارس، و5038 حملة في المنازل، و13728 حملة في المساجد، كما تم رش 389813 برميل قمامة بالمبيدات، بالإضافة إلى 117751 حملة أخرى.

ولفت التقرير إلى أنه تم فحص 12446 عينة في مختبرات الأغذية والبيئة، انقسمت إلى 11166 عينة بمختبرات الأغذية و1280 عينة بمختبرات البيئة، مشيراً إلى أن عينات مختبرات الأغذية انقسمت إلى 366 عينة استشارية، و1615 عينة تصدير و4625 عينة استيراد و798 مسوحات دورية و3426 عينة روتينية و83 عينات شكوى و26 عينة مرجعية و181 اعتماد ملصق غذائي وعينة واحدة مرتجعة و45 عينة غذائية أخرى.

وانقسمت عينات مختبرات البيئة إلى 396 عينة بيئية أخرى تمثلت في الأسمدة ومخلفات المصانع والمنشآت ومستحضرات التجميل والأكياس البلاستيكية والعينات المرجعية، و884 عينة مياه تمثلت في مياه المسابح والمياه الجوفية والعينات البحرية ومياه المعالجة وعينات الصرف الصحي وعينات مياه أخرى.

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