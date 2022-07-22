الامارات | طقس الغد حار نهاراً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد حار نهاراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وغائماً جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 09:12 و المد الثاني عند الساعة 21:11 و الجزر الأول عند الساعة 13:49 و الجزر الثاني عند الساعة 04:56.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:07 و المد الثاني عند الساعة 08:09 و الجزر الأول عند الساعة 12:03 والجزر الثاني عند الساعة 00:51.

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