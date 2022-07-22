الامارات | "برنامج ذكي" لحفظ فائض اطعمة الولائم والمناسبات بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن "برنامج ذكي" لحفظ فائض اطعمة الولائم والمناسبات بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية الفجيرة بأنها اضافت اخيراً في تطبيقها الإلكتروني الذي يستخدم على الهواتف الذكية خدمة حفظ النعمة بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية التي تتيح خدمة التبرع بالطعام بحيث يدل التطبيق المتبرع على أقرب ثلاجة متخصصة أو مسجد بالإضافة لإمكانية اختيار مرور مركبة خاصة بنقل الأطعمة وتقديمها للأسر المتعففة.

وذكرت جمعية الفجيرة الخيرية أن مشروع حفظ النعمة ينمو ويتطور يوماً بعد يوم ليمتد من الفجيرة وصولا الى دبا الفجيرة والمناطق المحيطة بها، بطاقم عمل مكون من 20 شخصا وعدد 10 سيارات مجهزة خصيصاً لنقل وحفظ الأطعمة طازجة.

وأشارت إلى أن المشروع يقوم بتوزيع الآلاف من الوجبات المغلفة بصورة صحية وفق إجراءات الصحة والسلامة على الفئات المحتاجة من العمال والأسر المحتاجة في مختلف انحاء إمارة الفجيرة، كما تم تجهيز 60 موقعا قابلة للزيادة في معظم مساجد إمارة الفجيرة ودبا في الأحياء والتجمعات السكانية بثلاجات حفظ الطعام وبرادات المياه، ويضم كل موقع ثلاجة مجهزة لاستقبال الطعام باشتراطات صحية وتعليمات للحفاظ على سلامة المواد الغذائية.

وذكرت الجمعية انه تم اختيار المواقع بحيث تكون ملاصقة لأسوار المساجد من الخارج ، و المشروع لا يفرّق بين المواطنين والمقيمين، ويستفيد منه الجميع بغض النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم، الهدف منه تحقيق مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع ودوره في نشر ثقافة حفظ الطعام في المجتمع، وترسيخ روح التطوع وخلق مناخ يساعد على مشاركة أفراد المجتمع في إيصال الطعام الزائد إلى المستفيدين، بعد توافر شروط ومعايير الجودة والصحة العامة، حيث ساهم المشروع في تشجيع الناس لتقديم الفائض من الطعام إلى المحتاجين طازجاً عبر حفظه في الثلاجات ، ليلاقي المشروع تفاعلاً كبيراً من السكان فاق التوقعات، وبات الناس يتسابقون في وضع الأطعمة الطازجة في ثلاجات حفظ النعمة.

وتدعوا جمعية الفجيرة الخيرية وبلدية الفجيرة السادة المحسنين والجهات المختلفة وأفراد المجتمع إلى دعم مشروع حفظ النعمة الذي يعمل على توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة، والى تغيير عادة الاسراف لدى البعض وتحويلها إلى عطاء إنساني بمساعدة المستحقين من المحتاجين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news