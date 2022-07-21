الامارات | شرطة عجمان تطلق منصة الخدمات الذكية للمتعاملين في مركز شرطة الجرف الشامل

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تطلق منصة الخدمات الذكية للمتعاملين في مركز شرطة الجرف الشامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان منصة الخدمات الإلكترونية الذكية في مركز شرطة الجرف الشامل لتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة بما يفوق توقعاتهم.

وقال مدير مركز شرطة الجرف الشامل الرائد محمد خلفان الشعالي، إن منصة الخدمات الالكترونية الذكية هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة والشاشات الذكية للاستخدام الذاتي للمتعاملين تمكنهم من الحصول على الخدمة دون الحاجة للانتظار في صالة المتعاملين اختصارا لزمن رحلة المتعامل في المركز، ما يتيح له توفير الوقت والجهد والتعرف على كيفية الحصول على الخدمة المتوفرة على التطبيق الذكي لوزارة الداخلية وشرطة عجمان، تعزيزا للتوجه الحكومي الهادف إلى اسعاد المتعاملين بتقديم الخدمات حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.

وأضاف أن منصة الخدمات الذكية تهدف إلى الارتقاء بعملية تقديم خدمات المركز للمتعاملين وتلبية احتياجاتهم، بتسهيل اجراءات الحصول على الخدمة بأحدث الاساليب التقنية، ومنها خدمة فتح البلاغات الجنائية والخدمات المرتبطة بطلبات الشهادات الأمنية، والخدمات المرورية، إلى جانب تقديم المقترحات والشكاوي وغيرها من الخدمات الذكية المتميزة التي من شأنها تقليل الجهد والوقت وتحقيق رضا وثقة وسعادة أفراد المجتمع.

وتابع أن منصة الخدمات الذكية تعزز الوصول إلى أعلى مستوى من كفاءة الخدمة، مؤكدا أنها تعد خطوة هامة للارتقاء بخدمات شرطة عجمان التي تتميز بالكفاءة والسهولة وتوفير الوقت، بما يدعم منظومة الحكومة الذكية في دولة الامارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news