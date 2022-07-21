الامارات | "التداوي الصحية" بدبي تطلق مبادرة لتخفيف أعباء العلاج على غير المؤمنين صحيا

شكرا لقرائتكم خبر عن "التداوي الصحية" بدبي تطلق مبادرة لتخفيف أعباء العلاج على غير المؤمنين صحيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مجموعة التداوي للرعاية الصحية في دبي مبادرة إنسانية لاستقبال الحالات المرضية غير المؤمن عليها صحيا، وعلاجها بتخفيض 50% من كلفة الخدمات الصحية.

وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس إدارة مجموعة التداوي إن المبادرة تستهدف الحالات المرضية التي لا تحمل تأمينا صحيا من مختلف الجنسيات، كما تستهدف المواطنين المستفيدين من المنافع الاجتماعية والمتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين، بتخفيض كلفة العلاج بنسبة 50%.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من نهج المجموعة القائم على أن "الجميع يستحق الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، وفق المعايير الطبية العالمية، بما في ذلك الفئات غير القادرة على تحمل كلفة العلاج" مشيرا الى أن "المجموعة ملتزمة بمعايير الجودة سعيا لدعم جهود الدولة في أن يكون المجتمع معافى من الأمراض".

وذكر مروان ناصر أن المجموعة تستقبل المرضى في مستشفاها ومراكزها الصحية وتقدم لهم كافة الخدمات الطبية التخصصية بما في ذلك الفحص الطبي والصور الاشعاعية والاختبارات الصحية، بالرسوم المخفضة وفق حالة كل مريض.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي للتخفيف من أعباء نفقات العلاج، وتيسير حياة المرضى واسعادهم، سيرا على نهج دبي ودولة الإمارات في اسعاد المواطنين والمقيمين.

وتابع "نضع راحة المرضى دائمًا المضي على رأس أولوياتنا، وخصصنا كافة الموارد للحصول على أحدث المعدات الطبية، وتوفير أفضل الخبرات الطبية لضمان تقديم رعاية شاملة من الدرجة الأولى" مشيرا الى أن "خدمات منشآت التداوي الصحية، تطبق كافة معايير الراحة للمريض وعائلته، ليحصلوا على (رفاهية الرعاية الصحية)".

يشار إلى أن مجموعة التداوي الصحية، هي مجموعة وطنية، أسسها المواطن مروان إبراهيم ناصر، لتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية التخصصية، تحت سقف واحد، وهي منشأة معتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة، في معايير الجودة والتكنولوجيا وسلامة المرضى.

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