الامارات | ‎الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة للشرطة العراقية

شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة للشرطة العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة للشرطة الاتحادية في محافظة صلاح الدين شمال جمهورية العراق الشقيقة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الشرطة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ووقوفها إلى جانبه في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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