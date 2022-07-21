الامارات | استعداداً لمرحلة مابعد الجائحة .. محمد بن راشد يتابع سير العمليات في مطار دبي الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً لمرحلة مابعد الجائحة .. محمد بن راشد يتابع سير العمليات في مطار دبي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطار دبي الدولي اليوم لمتابعة سير العمليات و الاستعداد لعودة حركة المسافرين الدولية بعد الجائحة.

و قال سموه في تغريدة له:"تابعنا اليوم سير العمليات في مطار دبي الدولي .. بدأنا الاستعداد مبكراً لعودة حركة المسافرين الدولية بعد الجائحة.. "

و أضاف سموه :"اليوم يحافظ مطار دبي على المركز الأول عالمياً في حركة المسافرين الدوليين .. وسنبقى نتابع بأنفسنا مستوى الخدمات وجودتها في أهم واجهة وطنية تملكها دولة الإمارات.."

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