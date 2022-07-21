الامارات | هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية تحذر من رسائل حول فيروس "الفدية"

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية تحذر من رسائل حول فيروس "الفدية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نوهت هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية بأنه يجري حالياً تداول رسائل تحذيرية تحمل عبارة "هام و عاجل" حول انتشار فيروس "الفدية".



وأكدت الهيئة من أن هذه الرسائل غير صحيحة ودعت الجمهور إلى عدم التجاوب معها.

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