الامارات | هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية تحذر من رسائل حول فيروس "الفدية"

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية تحذر من رسائل حول فيروس "الفدية" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نوهت هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية بأنه يجري حالياً تداول رسائل تحذيرية تحمل عبارة "هام و عاجل" حول انتشار فيروس "الفدية".
وأكدت الهيئة من أن هذه الرسائل غير صحيحة ودعت الجمهور إلى عدم التجاوب معها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App