الامارات | «الإمارات للخدمات الصحية» تكافح الأمراض المنقولة عبر الحشرات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للخدمات الصحية» تكافح الأمراض المنقولة عبر الحشرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، بأن المؤسسة أدرجت مكافحة الأمراض المنقولة عبر الحشرات ضمن أنشطتها.

وقال إنها تعمل على تطوير منهجية البحوث الطبية والإحصائية، بهدف التوصل لحلول علاجية للعديد من الأمراض.

وتفصيلاً، أكد السركال لـ«الإمارات اليوم» أن إدارة البيانات والإحصاء في المؤسسة أجرت 68 دراسة وبحثاً طبياً متنوعاً حول مختلف الأمراض والممارسات الطبية العام الماضي، منها 21 بحثاً متعلقاً بـ«كوفيد-19».

وتابع أن المؤسسة أجرت أخيراً أربعة مسوحات وخمسة استبيانات طبية متخصصة، لاستكمال سلسلة الدراسات والأبحاث الهادفة إلى وضع حلول تطبيبية للعديد من الأمراض.

وأكد السركال أن إدارة خدمات الصحة العامة في المؤسسة رفعت وتيرة العمل والتطوير على البرامج الوطنية، كبرنامج مكافحة الملاريا، وإضافة مكافحة الأمراض الأخرى المنقولة عبر الحشرات ضمن أنشطتها، ومراقبة المؤشرات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنويع الابتكار في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، واستخدام التكنولوجيا المتطورة والتقنيات لاستحداث خدمات صحية تخصصية مبتكرة لتقديم خدمات الطب الاتصالي ضماناً لتنفيذ جميع البرامج الوطنية الصحية، والبناء على المخرجات الإيجابية التي تم تحقيقها في هذا الجانب.

ولفت إلى أن استراتيجية المؤسسة تشتمل على تعزيز إدارة خدمات الصحة العامة المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، من خلال متابعة أنشطة عيادات الإقلاع عن التدخين، وتطوير خدمات عيادة المسافرين، ورفع كفاءة العاملين الصحيين، إلى جانب تركيز مركز عمليات الطوارئ على مبادرة المركز التشغيلي، الذي يعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة الوظائف الحيوية ومراقبتها واستلام التقارير المتعلقة بالمنشآت التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ورفع جاهزية المنشآت.

وأكد أن الإدارات التابعة للمؤسسة تعمل على تطوير أدوات العمل وكفاءة أداء الكوادر البشرية بموازاة الخطط التطويرية للمنشآت.

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