الامارات | حمدان بن زايد: الإمارات أرست قواعد ثابتة في مجال التطوع

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: الإمارات أرست قواعد ثابتة في مجال التطوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في قصر النخيل، أمس، عدداً من متطوعي الهيئة الذين شاركوا في مجموعة من المهام الإنسانية داخل الدولة وخارجها.

وأثنى سموه خلال اللقاء على جهود المتطوعين في دعم رسالة الهلال الأحمر النبيلة، وحيا مبادراتهم التطوعية لخدمة الإنسانية.

وقال سموه إن «التطوع يعتبر روح العمل الإنساني، وأحد العوامل المهمة في تعزيز مجالاته وترسيخ مبادئه وقيمه بين البشر، وهو واجب ديني ووطني والتزام أخلاقي تجاه الإنسانية في أي مكان وزمان، لذلك أرست دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة قواعد ثابتة ومتينة في هذا المجال الحيوي».

ونوه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالدور الكبير الذي قام به المتطوعون ومشاركتهم الفاعلة في تنفيذ برامج الهيئة الخاصة بتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من جائحة كورونا، وحملة كسر الصيام التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى العديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أحمد مطر الظاهري، ومستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حمد عيسى بوشهاب، والأمين العام المكلف للهلال الأحمر حمود عبدالله الجنيبي، وعدد من مسؤولي الهيئة.

حمدان بن زايد:

■ «التطوع يعتبر روح العمل الإنساني، وأحد العوامل المهمة في تعزيز مجالاته وترسيخ مبادئه وقيمه بين البشر».

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