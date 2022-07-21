الامارات | 1.2 مليون درهم لدعم 5 مشروعات بحثية في مجال «الطفولة المبكرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون درهم لدعم 5 مشروعات بحثية في مجال «الطفولة المبكرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تقديم منح بقيمة 1.2 مليون درهم لتمويل خمسة مشروعات بحثية في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

وتتناول المشروعات دراستين لمعرفة أسباب التغيب المتكرر عن المدرسة بين الأطفال في أبوظبي، ومشروعين بحثيين لتقييم معرفة وسلوكيات المهنيين العاملين في القطاع الصحي، بما يتعلق بدعم الأطفال الصغار أصحاب الهمم وأسرهم.

ويسعى المشروع الخامس إلى تقييم مدى تطور اللغة لدى الأطفال الذين يعانون اضطرابات تطور اللغة والنطق.

وقالت باحث رئيس في الهيئة، حمدة السويدي: «سيسهم التعاون البحثي في تعزيز دور الهيئة وشركائها من الجهات المختلفة في بحث الفرص المتاحة والتعامل مع التحديات التي تواجه الأطفال وأسرهم، من خلال تحليلها والوقوف على مسبباتها ووضع حلول فاعلة وإجراءات مستدامة تستند إلى الأدلة ونتائج الأبحاث».

وتهدف المنحة إلى تمكين مسيرة التنمية الشاملة للأطفال وتعزيز رفاهيتهم منذ فترة الحمل حتى سن الثامنة بالتركيز على قطاعات رئيسة تتضمن الصحة والتغذية، وحماية الطفل، والدعم الأسري، إضافة إلى التعليم والرعاية المبكرين.

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