الامارات | تسوية 96% من القضايا الأسرية في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية 96% من القضايا الأسرية في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة عجمان من تسوية 96% من القضايا الأسرية خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما نجح في معالجة 409 حالات من جملة 427 حالة وردته، وذلك من خلال جهود العاملين وحرفيتهم في التعامل مع الحالات.

وقالت رئيس مركز الدعم الاجتماعي، النقيب وفاء خليل الحوسني، إن الخلافات الزوجية تصدرت أعلى نسبة من الحالات الواردة، تلتها الخلافات العائلية وتنفيذ الأحكام، مشيرة إلى تمكن أفراد المركز من إيجاد حلول مناسبة لتلك الحالات والإصلاح بين المتخاصمين بطرق سليمة، معتمدين على مبدأ التسامح والترابط الزوجي والأسري في بناء الأسرة الصالحة دون اللجوء إلى المحاكم.

وأضافت أن المركز نفذ ست محاضرات توعية لمختلف شرائح المجتمع، مستهدفاً 1038 منتسباً من مختلف المراحل العمرية، شملت المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، وتناولت توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على النسيج المجتمعي والتماسك الأسري، والتصدي للظواهر والسلوكيات السلبية التي تهدد مستقبل وأمان الأسر والأبناء.

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