الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 يوليو 2022

دورات

رصد أولياء أمور طلبة، مبالغات سعرية في رسوم الاشتراك في دورات ومعسكرات صيفية طرحتها أخيراً، أكاديميات وأندية رياضية، مقارنة بأسعار الاشتراك الدورية في الأنشطة الرياضية طوال العام، ما اعتبره البعض محاولة لزيادة الأرباح خلال موسم الصيف، على حساب الطلبة.

مطبات

اشتكى سائقو سيارات زيادة عدد المطبات وتقاربها في شوارع تضم مباني سكنية ومقاهي بمنطقة «النعيمية1»، بطريقة تلحق الأذى بالمركبات عند المرور بها، خصوصاً خلال فترات المساء مع عدم ملاحظة بعض السائقين لها.

«سكوتر»

دعا سكان في الشارقة إلى أهمية تخصيص مسارات لاستخدام آلات «سكوتر» الكهربائية مع زيادة انتشارها، لاسيما في مناطق ممشى كورنيش البحيرة أو منطقة الممزر، وفي المناطق التي تُستخدم للمشي أو التريض.

تخفيضات

طرحت محال لتجارة الأثاث والمفروشات في الأسواق المحلية عروض تخفيضات أخيراً، بنسب تتجاوز 50% على بعض المنتجات، لتنشيط معدلات الإقبال ورفع حجم المبيعات خلال موسم الصيف.

مشاة

طالب سكان بنايات بالقرب من شارع الشيخ عمار في عجمان بإنشاء جسور للمشاة على امتداد الشارع، لتسهيل مرور المشاة بين جانبي الشارع، مع بعد المسافات بين مناطق مرور المشاة عند الإشارات المخصصة لذلك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news