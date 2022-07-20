الامارات | الداخلية و"اتصالات" تطلقان تطبيق الهواتف الذكية "حصنتك للمنازل" ‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية و"اتصالات" تطلقان تطبيق الهواتف الذكية "حصنتك للمنازل" ‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية و"اتصالات الإمارات"، ركيزة الاتصالات في مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، تطبيق منظومة "حصنتك للمنازل" للهواتف المحمولة - وهو منصة تفاعلية ذكية تساهم في تعزيز أمن وسلامة الأفراد والممتلكات عبر تسهيل التحكم بالمنظومة واستقبال إنذار الحريق في أي مكانٍ ووقت.

ويقدم التطبيق كافة الخدمات المتعلقة بالاشتراك في / إدارة منظومة حصنتك للمنازل التي تعد خطوة ريادية على مستوى الخدمات الذكية في مجال الأمن المجتمعي والوقاية من الحريق. ويتميز التطبيق بسهولة استخدامه، حيث يتيح سلاسة كبيرة في التصفح والتفاعل والتنبيهات والرد على الاستفسارات، فضلاً عن خاصية البحث السريع، والمشاركة الرقمية، وتوثيق بيانات الملف الشخصي للمواطن والمقيم.

يتيح التطبيق لمستخدمي الخدمة الحاليين إمكانية متابعة المنظومة والتحكم فيها عن بعد، بما فيها الإنذار المبكر على الهاتف في أي زمان ومكان، ويمكن تحميل تطبيق (HASSANTUK) من متاجر آبل وجوجل بلاي.

وأكد اللواء الدكتور جاسم المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، حرص الوزارة على تقديم منظومة خدمات ترتقي بأنماط حياة المجتمع الإماراتي، والاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية لتحسين جودة هذه الخدمات وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأمن، وحفظ الأرواح، والحماية من الحريق، ورفع مستويات الأداء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات خطط التحول الرقمي.

وقال الدكتور المرزوقي: "عملنا مع الجهة المنفذة ’اتصالات الإمارات بصورة تكاملية ومتواصلة لتحديث الخدمات المتعلقة بمنظومة الإنذار الذكي ’حصنتك للمنازل ، والتي تعد خطوة ريادية عززت جهود الدفاع المدني في مكافحة الحريق وتعزيز الإجراءات الاستباقية. ويندرج ذلك في إطار تطبيق توجيهات حكومة الإمارات في التحول إلى الحكومة الرقمية، وبهدف إسعاد المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات والمشاريع الإلكترونية الذكية والرقمية".

من جانبه قال عبدالله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في "اتصالات الإمارات": "تسعى ’اتصالات الإمارات دائماً إلى تحقيق الريادة في عصر النهضة الرقمية، وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتوظيف أحدث الحلول والخدمات الذكية في وقاية وحماية المجتمع والأفراد. ويجسد إطلاق تطبيق حصنتك الذكي للهاتف المتحرك، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مدى حرصنا على المساهمة الفعالة في تطوير خدماتنا الذكية وتوسيع نطاقها في مجالات التحول الرقمي بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وفقاً لأعلى معايير الحماية والوقاية".

وأضاف الأحمد: "بصفتنا مؤسسة وطنية تهتدي بتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة، نحرص على العمل التشاركي والتكاملي ضمن منظومة عمل موحدة تعمل على تقديم أفضل الخدمات، وتساهم في تحقيق رؤية الإمارات وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة".

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